Чорновил о следующем созыве ВР, суициде, шкафе и жирафе

Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ считает мажоритарную избирательную систему плохой, однако лучшей за существующую в Украине пропорциональную.

Об этом он сказал в интервью радио Свобода.

При этом он еще раз подтвердил, что не пойдет на будущие выборы в Верховную Раду. “Вы не увидите депутата Тараса ЧОРНОВИЛА в следующем созыве Верховной Рады. Это я вам стопроцентно гарантирую. Я туда не пойду, не хочу, это я вам стопроцентно гарантирую”, - сказал Т.ЧОНОВИЛ и довил: “И можете мне поверить, что у меня сейчас эектронка трещит от всяких предложений, ну в основном от маргиналов. А те, кто не маргиналы, где-то тоже там через своих секретарш, через своих доверенных лиц где-то тоже там хотят встретиться. Я попросил, что оставьте в покое меня – со всеми встречусь, со всеми очень красиво пообщаюсь, но после того, как пройдут съезды по выдвижении кандидатов в депутаты, а тогда будем разговаривать обо всем на свете”.

Продолжая тему выборов,Т.ЧОРНОВИЛ отметил: “Но для того, чтобы идти в следующий созыв, мне нужно увидеть что-то одно из двух: или произойдет какое-то чудо, какой-то шкаф большой упадет на голову лидерам политическим – и они сделают суицид, проголосуют о внесении изменений в избирательное законодательство и возобновят мажоритарную систему”.

Отвечая на вопрос журналиста относительно того, что при мажоритарной системе в ВР проходили разные одиозные личности, Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что при нынешней избирательной системе в парламенте “есть куча каких-то серых фигур, которые в одной части зала смотрят на поднятую руку ЧЕЧЕТОВА”. При этом он отметил: “Нет, я ЧЕЧЕТОВУ симпатизирую как человеку. Он мне интересным персонажем кажется, мы с ним красиво общались”. По его словам, “там все хорошие люди, может, за исключением небольшого количества, когда ты с ними отдельно говоришь о природе, о погоде, о чем угодно другом, потому что в кулуарах все говорят, как правило, то, что думают, а на трибуну выходит один глупый ЧОРНОВИЛ и говорит то, что думал. А все говорят: «Да, да, да, дорогой Виктор Федорович». Также Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что когда он ушел из Партии регионов, из него “все время пробовали вытянуть какой-то негатив против ЯНУКОВИЧА”. “А я не хочу, - отметил Т.ЧОРНОВИЛ, - потому что я вспоминаю неплохие слова Высоцкого: «Пусть жираф и был не прав, но виновен не жираф. А тот, кто крикнул из ветвей: «Жираф большой – эму видней!»