Яценюк не успевает создать свою партию?

Народный депутат из фракции Блока Литвина, заместитель председателя Народной партии Олег ЗАРУБИНСКИЙ прогнозирует, что в нынешних внеочередных выборах в Верховную Раду примут участие не менее 20 политических партий и блоков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ЗАРУБИНСКИЙ заявил на пресс-конференции в Виннице.

«Пойдут на выборы многие силы. Я убежден, что в избирательном бюллетене будет два десятка участников, не меньше", - сказал он.

О.ЗАРУБИНСКИЙ прогнозирует, что на этих выборах можно будет увидеть Блок Леонида Черновецкого. "Точно пойдет на выборы – это Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он рассчитывает, что у него в Киеве есть "ядерный" электорат в 300-350 тыс. избирателей, хотя это может быть ошибкой, ведь одно дело – голосовать за мэра, другое – за Верховную Раду. Но он на эти голоса рассчитывает. А чтобы иметь проходные 3%, ему необходимо где-то 400-450 тыс. голосов. И он уже заявил, что у него есть соответствующие амбиции", - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Депутат также считает, что на этих выборах отдельно пойдет бывший министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО. "Думаю, что пойдет отдельно Анатолий ГРИЦЕНКО. ГРИЦЕНКО сейчас ведет переговоры о совместном участии в выборах с Виталием КЛИЧКО в расчете на его популярность после победы за титул Чемпиона мира по боксу. Шансов у него практически нет, но ему нужно пойти, для того, чтобы самоидентифицироваться. Он отошел от Президента, и ни к кому не примкнул, ему не на кого опираться, и он, как хороший аналитик, пойдет на выборы, даже несмотря на ожидаемый негативный результат. Ему нужно отделиться и самоидентифицироваться", - отметил О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Кроме того, О.ЗАРУБИНСКИЙ считает, что имеет достаточно неплохие шансы попасть в новый парламент ВО "Свобода" во главе с Олегом ТЯГНИБОКОМ. "Пойдет точно ВО "Свобода" во главе с Олегом ТЯГНИБОКОМ. У него есть серьезная материальная поддержка, и он может взять в районе 3%, или немного больше, или меньше. Эти голоса он возьмет за счет разочарования в основных "помаранчевых" игроках на Западной Украине", - сказал он.

При этом председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, который недавно заявил о намерении создать новую политическую силу, скорее всего, по мнению депутата, пойдет в составе пропрезидентской "Нашей Украины". "ЯЦЕНЮК не успевает создать свою партию, поэтому он, скорее всего, пойдет вторым номером по списку "Нашей Украины" во главе с Президентом Виктором ЮЩЕНКО", - отметил он.

О.ЗАРУБИНСКИЙ также считает, что на этих выборах значительно уменьшится количество чисто технологических проектов, которые создаются для отбирания голосов у основных политических сил. "По моему мнению, на этих выборах станет меньше чисто технологических проектов. Люди уже научились их отличать, и не покупаются на такие сомнительные вещи, которые раньше были – когда у коммунистов пытались отобрать голоса, то на выборы шла Коммунистическая партия (обновленная). Сейчас эти вещи уже не пройдут", - сказал он.