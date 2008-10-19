Богатырёву назвали «Человеком-легендой»

18 октября 2008 года в Украинском доме состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премий «Украинский Национальный Олимп», «Украинский Строительный Олимп» и «Украинский Финансовый Олимп».

Как сообщили УНИАН в Секретариате украинских премий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА получила премию «Украинский Национальный Олимп» в номинации «Человек-легенда» за весомый вклад в развитие здравоохранения. Как отмечается в сообщении, в 2006 году этой наградой был удостоен председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ, а в 2007 году - председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

Победителем премии «Украинский Национальный Олимп» в номинации «Оригинальный стиль исполнения» стала Светлана ЛОБОДА.

Символы профессионального признания – бронзовые статуэтки, золотые значки, почетные дипломы - получили около 40 компаний, которые работают в финансовой и строительной отраслях.

Среди гостей церемонии были известные бизнесмены, журналисты, представители дипломатических кругов и государственных учреждений.

Как напомнили в Секретариате украинских премий, украинские профессиональные премии, которые появились в Украине в начале 2005 года, присуждаются государственным, общественным и политическим деятелям, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, которые внесли весомый личный вклад в экономическое, социальное и духовное развитие украинского общества.