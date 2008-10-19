Симоненко зовет на баррикады

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО призвал коммунистов организовать и возглавить протестное движение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО сказал, выступая на внеочередном, 43-м, съезде КПУ, который проходит сегодня в Киеве.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что сейчас в обществе наблюдается «протестные настроения», и нужно повлиять на это, организовав и возглавив протестное движение.

По его словам, акции протестов обманутых вкладчиков, бастующих рабочих и шахтеров «должны постепенно превращаться в организованное движение социального протеста».

П.СИМОНЕНКО прогнозирует, что весной «может грянуть социальный взрыв». По его словам, поэтому и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО стремится как можно быстрее провести досрочные выборы в парламент, чтобы хоть какие-то голоса собрать для своей политической силы.