"Холокост от пуль": Яценюк в годовщину Бабьего Яра объяснил, почему необходимо помнить о трагедии

10:54, 29 сентября 2016
Политика
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Арсений Яценюк в годовщину Бабьего Яра заявил, что мы должны помнить об этом, чтобы защитить жизнь и человеческое достоинство в нашей стране и на всей планете.

Арсений Яценюк / Фото nfront.org.ua

Об этом лидер политической партии "Народный фронт" написал на своей странице в Facebook в день 75-й годовщины начала расстрелов.

Лидер "Народного фронта" отметил, что сейчас - "годовщина одной из самых страшных страниц Холокоста – "Холокоста от пуль": "Там убивали евреев, ромов, украинцев".

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"Сегодня в Бабьем Яру будет молитва. Мы помним и должны помнить. Чтобы и наши потомки, и потомки потомков знали, чем может обернуться оккупация, тоталитарное порабощение, империализм и человеконенавистничество. Чтобы не дать злу шагать дальше, убивать, пытать и сжигать. Чтобы защитить жизнь и человеческое достоинство в нашей стране и на всей планете", - подчеркнул Яценюк.

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