Иванов: Черноморский флот уйдет из Севастополя в 2017 году, если...

Российский Черноморский флот уйдет из Севастополя в 2017 году, если Украина не продлит срок аренды военно-морской базы, заявил в интервью Би-би-сивице-премьер РФ Сергей Иванов.

Отвечая на вопрос журналиста телепрограммы "Панорама" Марка Франкетти, может ли он представить себе Черноморский флот где-либо, кроме Севастополя, бывшего его основной базой с момента создания 225 лет назад, Иванов заявил:

"Да, я легко могу представить это после 2017 года. Почему нет, если правительство, которое к тому времени будет у власти на Украине, не продлит аренду?".

Вместе с тем, он подчеркнул, что Россия, со своей стороны, будет стремиться к такому продлению.

"Я люблю Крым, и даже имею там родственников, но это проблема Украины, а не России", - сказал он в ответ на вопрос о возможных действиях России в случае, если ее флот попросят уйти.