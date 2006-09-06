Тимошенко может сменить Черновецкого на посту

В случае проведения новых выборов мэра Киева на них может баллотироваться кандидат от БЮТ или сама Юлия Тимошенко.

Такое мнение выразил в интервью Би-Би-Си депутат от ПРП в Киевраде Владимир Бондаренко.

По его словам, в случае если Леонид Черновецкий перейдет в Верховную Раду, очевидно, объявят досрочные выборы мэра Киева.

"В случае, если объявят новые выборы, будут баллотироваться и старые кандидаты и новые кандидаты. Я думаю, что будет баллотироваться кто-то из окружения Черновецкого. Все делается для того, чтобы баллотирование было успешным", заявил он.

"От блока Юлии Тимошенко будет баллотироваться или сама Юлия Тимошенко или кто-то из ее людей. И у них есть большие шансы победить", - прибавил он.

Что касается того, пойдет ли на эти выборы Александр Омельченко, Бондаренко ответил, что тот "является сегодня пенсионером и заслуживает отдыха".

При этом Бондаренко отметил, что хоть сам раньше часто критиковал Омельченко, "то, что делается сегодня, по масштабам намного больше и по-другому".

Украинская правда