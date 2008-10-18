Партия регионов: Тимошенко судорожно цепляется за кресло

В Партии регионов считают, что промедление с проведением досрочных выборов углубляет социально-экономический и финансовый кризис в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Симферополе заявил лидер Крымской организации Партии регионов, народный депутат Василий КИСЕЛЕВ.

Он подчеркнул, что Партия регионов считает, что «каждый день промедления» в проведении досрочных выборов «втягивает Украину в еще более глубокий социально-экономический, финансовый кризис».

«Мы убеждены, что эти выборы нужно проводить как можно быстрее, потому что ТИМОШЕНКО понимает: она эти выборы проиграет, как проиграла бесславно выборы в Киеве. Она боится этих выборов. Мы же, не видя другого выхода, как решить проблему устранения кризиса только через выборы, готовы пройти через чистилище выборов в очередной раз», - сказал В.КИСЕЛЕВ.

По его словам, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО «блокирует проведение выборов» и «судорожно цепляется» за кресло главы Кабинета министров Украины, поскольку «хочет идти в президентскую кампанию со старта с премьер-министра».

«Она всеми силами пытается эти выборы если не отменить, то оттянуть, - сказал В.КИСЕЛЕВ. - Учитывая то, что творит ТИМОШЕНКО - блокирует суды, начали (депутаты от БЮТ) чинить бесчинства в Центральной избирательной комиссии, заручилась уже поддержкой Запада, что эти выборы не нужны, - боюсь, что эти выборы будут отодвинуты». При этом «регионал» не смог уточнить сроков. «На когда? Это сказать никто не может. Будет видно по ходу развития событий», - отметил В.КИСЕЛЕВ.

«Регионал» также отметил, что за ситуацию, которая сложилась в стране, ответственны как Ю.ТИМОШЕНКО, так и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«ЮЩЕНКО цинично, иезуитски проводит эксперименты над народом Украины. Понимая, что ТИМОШЕНКО не способна управлять экономикой страны, он второй раз предложил ее на премьер-министра, только для того, чтобы устранить, показав ее неспособность, как одного из основных конкурентов на президентской кампании», - заявил В.КИСЕЛЕВ.