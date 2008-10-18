ЦИК еще не знает, есть выборы или нет

Центральная избирательная комиссия еще не получила постановления Центрального окружного административного суда Киева об отмене решения Окружного административного суда столицы об остановке действия указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о проведении досрочных парламентских выборов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«(Постановление) не поступало, прошло совещание (ЦИК – УНИАН), мы зафиксировали факт отсутствия каких-либо новых документов», - сказал он.

По словам М.ОХЕНДОВСКОГО, сегодня в ЦИК обычный рабочий день, поскольку избирательный процесс продолжается. «Если поступят документы, будем их рассматривать», - добавил он.

«Постановление к избирательному процессу не имеет никакого отношения, факт начала избирательного процесса законом связан только с обнародованием соответствующего указа Президента Украины, указ был обнародован в СМИ, то есть избирательный процесс сейчас продолжается для всех его субъектов, которые определены законом о выборах народных депутатов Украины. Только для ЦИК, как главного организатора выборов, существует запрещение совершать какие-либо действия, направленные на их подготовку», - отметил член Центризбиркома.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ приостановил действие Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов». Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

Вместе с тем руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслан КИРИЛЮК сообщил, что 17 октября Центральный окружной административный суд отменил постановление Окружного админсуда Киева, которым было приостановлено действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении внеочередных выборов. При этом Р.КИРИЛЮК подчеркнул, что таким образом препятствий для проведения внеочередных выборов не существует.