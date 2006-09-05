Мороз против того, чтобы члены правительства оставались депутатами

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ выступает против того, чтобы члены правительства могли оставаться народными депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в прямом эфире телеканала НТН, комментируя заявление вице-премьер-министра Николая АЗАРОВА о том, что в проекте закона о Кабинете Министров будет содержится норма, которая допускает такое совместительство.

А.МОРОЗ подчеркнул, что такая норма может появиться только после внесения изменений в Конституцию.

«Но поскольку такие изменения вносить процедурно чрезвычайно тяжело в парламентско-президентской форме правления, я считаю это несвоевременно делать – это может быть в парламентской форме правления, то я считаю, что такая норма не пройдет ни через коалицию, ни через парламент», - подчеркнул А.МОРОЗ.

По его мнению, это одно из пожеланий, которое может звучать, но не больше.

Он отметил, что в ситуации, когда депутат является одновременно министром, он все время будет иметь запасной вариант и дисциплину в правительстве будет обеспечить трудно.

«Он должен отдаваться полностью работе», - сказал А.МОРОЗ, добавив, что с другой стороны не может все время не досчитываться голосов отсутствующих депутатов - правительственных чиновников.

«Каждому хватит полномочий, каждому хватит своих обязанностей – потому одни работают в исполнительной власти, другие в законодательной», - подчеркнул председатель ВР.

Он также подтвердил, что в следующий вторник парламент примет решения по всем депутатам, которые пошли работать в правительство.