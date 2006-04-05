Кушнарев думает, що Витренко, Богословская и Литвин - спекулянты

Кушнарев называет политическими спекуляциями требования отдельных политических сил о пересчете голосов

Киев. 5 апреля. УНИАН. Руководитель избирательной кампании Партии регионов, член политсовета партии Евгений КУШНАРЕВ называет политическими спекуляциями требования отдельных политических сил о пересчете голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Е.КУШНАРЕВ высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Пересчет голосов в масштабах страны – это крайне опасный прецедент. В случае его проведения мы породим тотальное недоверие и к результатам пересчета, и к этим и ко всем последующим выборам», - считает Е.КУШНАРЕВ.

Вместе с тем он отметил, что поддерживает проведение пересчета на отдельных избирательных участках и проверку всех фактов нарушений при подсчете голосов.

Е.КУШНАРЕВ подчеркнул, что Партия регионов разделяет оценку наблюдателей о том, что выборы в Украине прошли демократично, честно и прозрачно. «Однако мы также отмечаем большое количество нарушений и проблем, связанных с несовершенной законодательной базой и неудовлетворительной подготовкой к проведению выборов. Но массовых, масштабных фальсификаций не было и нарушения не давали преимуществ каким-либо определенным партиям», - отметил он.