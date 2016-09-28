Минобразования обязало работников общаться только на украинском языке (документ)

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы ведомства Роман Греба.

По его словам, министерство выдало соответствующий указ из-за участившихся жалоб от граждан на то, что чиновники не переходят на государственный язык.

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«Работники Министерства должны обязательно использовать государственный язык при выполнении своих должностных обязанностей (ст. 8 Закона Украины «О государственной службе»)», - говорится в указе за подписью Гребы.

Согласно приказу, при исполнении своих служебных обязанностей работники Минобразования должны использовать исключительно украинский язык, как в самом министерстве, так и в регионах при общении с гражданами Украины.

По Конституции, государственным языком в Украине является украинский.

В июне в опросе Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова 60% граждан Украины назвали родным языком украинский. Согласно результатам исследования, 15% украинский считают родным русский язык, 22% - и украинский, и русский, а 2% респондентов считают родными другие языки.