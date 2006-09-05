Юлия Тимошенко на открытии сессии ВР (6 фото)
20:10, 05 сентября 2006Политика
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БЮТ зарегистрировал проект закона об оппозиции
Лидер БЮТ Юлия Тимошенко на открытии второй сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.
Блок Юлии Тимошенко зарегистрировал в Верховной Раде собственный проект закона об оппозиции и будет настаивать именно на его принятии. Об этом сообщила в интервью УНИАН лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. Она отметила, что закон об оппозиции должен приниматься именно по представлению оппозиции, а не представителей власти.
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