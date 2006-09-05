Симоненко: мы предложили «Нашей Украине» вариант, что соглашение есть

Партия регионов, СПУ, КПУ и “Наша Украина” образовали рабочую группу по расширению коалиции, которая завтра начнет свою работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО после консультаций с премьер-министром Украины, лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады, лидером СПУ Александром МОРОЗОМ и лидером фракции «Наша Украина» Романом БЕССМЕРТНЫМ.

По словам П.СИМОНЕНКО, руководители четырех фракций парламента договорились, что завтра в 10.00 начнет работу рабочая группа, в состав которой войдут по два представителя от всех четырех фракций.

П.СИМОНЕНКО отметил, что персональный состав группы будет окончательно определен к завтрашнему утру.

По его словам, существует несколько путей формирования коалиции. Например, путь присоединения «Нашей Украины» к уже существующему соглашению о коалиции.

Другой путь – работать над программой деятельности правительства и посмотреть, насколько эта программа будет отвечать требованиям и интересам всех четырех политических сил. И в случае, если эта программа будет подписана, это будет означать присоединение «Нашей Украины» к коалиции. Также существуют другие варианты.

П.СИМОНЕНКО не исключил, что рабочая группа может наработать новый текст соглашения о создании коалиции. «Мы предложили все же «Нашей Украине» рассмотреть вариант, что соглашение есть, оно действует. Если и есть какие-то проблемы, то давайте сделаем определенный протокол, в котором вы («Наша Украина» - УНИАН) выпишете определенные разногласия, чтобы мы дальше могли внимательно посмотреть и подумать над тем, какие в дальнейшем механизмы могут быть определены», - сказал он.

Лидер КПУ также отметил, что сегодня не шла речь о разногласиях. «Наша Украина» прекрасно понимает, что есть очень принципиальные вещи и вопросы, которые определены не позицией отдельного народного депутата, а политической силой и программой политической силы, которую поддержали на выборах», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Он также повторил свой тезис о том, что сегодня необходимо отойти от идеологии разных политических сил и сосредоточиться в работе коалиции над решением неотложных вопросов, которые стоят перед Украинским государством.

П.СИМОНЕНКО также отметил, что сроки переговорного процесса сегодня не обсуждались. «Понятно, что высказывалось желание как можно скорое это сделать, но мы понимаем, какие сложности впереди нас ожидают, поскольку мы разные политические силы», - сказал он.

В свою очередь, руководитель информационного департамента блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ сообщила журналистам, что «Наша Украина» будет делегировать в состав рабочей группы Романа ЗВАРИЧА и Анатолия КИНАХА.