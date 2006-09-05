О самопожертвовании Януковича говорить еще рано

Руководитель фракции Партии регионов в ВР Раиса БОГАТЫРЕВА считает преждевременным обсуждать формат участия Партии регионов в следующих президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЕВА заявила сегодня журналистам, комментируя высказывания народного депутата Анны ГЕРМАН о том, что премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поддержит на следующих президентских выборах кандидатуру действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО.

«Такие стратегические решения, как участие политической партии в президентских или парламентских выборах, будет определять съезд партии. Сейчас некорректно это обсуждать», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Справка УНИАН. В интервью изданию «Столичные новости», опубликованном сегодня, А.ГЕРМАН не исключила, что на следующих президентских выборах В.ЯНУКОВИЧ может поддержать кандидатуру В.ЮЩЕНКО.