Милиция преследует правозащитников?

Международная правозащитная организация “Международная Лига защиты прав граждан Украины” просит народных депутатов Украины создать временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по фактам преследования этой правозащитной общественной организации высокими должностными лицами МВД Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении правления “Международной Лиги защиты прав граждан Украины”.

В частности, в обращении отмечается, что 9 августа и 28 августа 2006 года на пресс-конференциях председатель правления “Международной Лиги защиты прав граждан Украины” Эдуард БАГИРОВ обнародовал информацию о противозаконных действиях Петра КОЛЯДЫ - заместителя министра внутренних дел Украины.

После пресс-конференций, утверждают авторы обращения, по поручению П.КОЛЯДЫ Э.БАГИРОВА привлекли к уголовному делу как свидетеля и пытались изъять все документы организации, в том числе финансово-бухгалтерские, что могло привести к остановке деятельности правозащитной организации”.

В дальнейшем, утверждается в обращении, 29 августа П.КОЛЯДА подписал письмо-поручение под №13/6 - 8941, в котором требует от руководителей областных следственных управлений МВД Украины допросить должностных лиц местных ячеек организации. “Повестки получили одиннадцать руководителей местных ячеек нашей организации в областных центрах Украины”, - сообщает “Международная Лига защиты прав граждан Украины”.

“Это свидетельствует о тотальном преследовании правозащитной общественной организации”, - отмечает “Международная Лига защиты прав граждан Украины”.

Авторы обращения отмечают, что действия и приказы П.КОЛЯДЫ свидетельствуют о препятствовании законной деятельности общественной организации, за что предусмотрена уголовная ответственность по ст.170 Уголовного кодекса Украины.

Указанные попытки высоких должностных работников МВД Украины являются попыткой довести до других правозащитных организаций со всей Украины, как будут наказаны те организации, которые будут выступать в СМИ против власть имущих в погонах, говорится в обращении.

В связи с вышеизложенным 5 сентября в 2006 г. “Международная Лига защиты прав граждан Украины” обратились к генеральному прокурору Украины с просьбой возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.170 УК Украины „Препятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций”, в отношении заместителя министра МВД Украины - начальника Главного следственного управления МВД Украины П.КОЛЯДЫ.

“Международная Лига защиты прав граждан Украины” также обратилась к председателям пяти фракций и народных депутатов в Верховной Раде Украины с просьбой о создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по указанным в этом письме фактам, а также для обеспечения независимого контроля над расследованием фактов препятствования законной деятельности этой и других общественных организаций Украины.

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 31 августа Николай ГАБЕР, который представился президентом “Международной лиги защиты прав граждан Украины”, заявил, что Э.БАГИРОВ не имеет права не делать никаких заявлений от имени этой организации, поскольку уже не является ее членом. По словам Н.ГАБЕРА, на конференции организации было принято решение о прекращении членства Э.БАГИРОВА в “Международной лиге защиты прав граждан Украины” и освобождения от должности председателя правления. Н.ГАБЕР отметил, что эта организация была создана в марте 2001 года, и уже летом того же года возник конфликт с Э.БАГИРОВЫМ. Н.ГАБЕР утверждает, что причиной этого стала информация о некорректных действиях со стороны Э.БАГИРОВА в отношении людей, которые обращались в организацию за поддержкой и защитой.

Международная лига защиты прав граждан назвала провокацией заявление о том, что Э.БАГИРОВА отстранили от руководства организацией.

Пресс-служба «Международной лиги защиты прав граждан Украины» связала это заявление Н.ГАБЕРА с тем, что Э.БАГИРОВ неоднократно заявлял о коррупции в правоохранительных органах. По информации пресс-службы, целью пресс-конференции Н.ГАБЕРА «была откровенная дезинформация с намерением унизить репутацию Э.БАГИРОВА и репутацию Международной правозащитной организации «Международная Лига защиты прав граждан Украины».

«Эта пресс-конференция была организована высшими должностными лицами МВД Украины, против которых выступала организация. Кроме того, на пресс-конференции присутствовали работники ЦОС МВД Украины», - отметила пресс-служба правозащитной организации.