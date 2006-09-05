Компартия проведет ревизию на «Миттал Стил Кривой Рог»

Коммунистическая партия Украины будет инициировать проведение проверки выполнения всех инвестиционных обязательств владельцами «Криворожстали».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, об этом заявил лидер украинских коммунистов Петр СИМОНЕНКО.

«Мы будем требовать проведения комплексной государственной проверки выполнения нынешними владельцами «Криворожстали» всех инвестиционных обязательств, в первую очередь - социальных, которые были взяты «Миттал Стил» во время приватизации флагмана украинской металлургии», - сказал он.

П.СИМОНЕНКО отметил, что «Миттал Стил Кривой Рог», «из-за неправильного менеджмента и саботажа инвестиционных обязательств превратился в наименее эффективное металлургическое предприятие в Украине», а также в самое отсталое среди всех предприятий, которые принадлежат «Миттал Стил».

«Сегодня работник «Криворожстали» производит вдвое меньше продукции, чем на других металлургических комбинатах в Украине», - отметил лидер коммунистов.

П.СИМОНЕНКО возмущен решениям руководства "Миттал Стил Кривой Рог" прибегнуть к массовым увольнениям работников.

"Фракция Компартии готовит проект постановления Верховной Рады о создании специальной парламентско-правительственной комиссии по проверке деятельности руководства "Миттал Стил Кривой Рог" и выяснению реального экономического положения предприятия. Проектом постановления предусмотрено обязательное включение в состав комиссии представителей ФГИ, СБУ, Генпрокуратуры, налоговой администрации и МВД", - заявил П.СИМОНЕНКО.

Лидер коммунистов убежден, что в случае негативных выводов парламентско-правительственной комиссии о состоянии выполнения владельцами "Криворожстали" инвестиционных обязательств и неудовлетворительного уровня экономической эффективности предприятия, по сравнению с периодом, когда оно находилось в государственной собственности, «Криворожсталь» должна быть, согласно действующему законодательству, возвращена государству.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи.

“Миттал Стил Кривой Рог” является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

Финансовый результат от обычной деятельности ОАО “Миттал Стил Кривой Рог” (МСКР) по итогам первых шести месяцев 2006 года до налогообложения составил 1 млрд. 556,9 млн. грн., что на 378,9 млн. грн. (на 32%) больше, чем за январь-июнь 2005 года.

По представлению прокуратуры Дзержинского района Кривого Рога, которое было осуществлено в мае 2006 года, руководство ОАО «Миттал Стил Кривой Рог» выплатило работникам металлургического комбината 38 млн. грн.