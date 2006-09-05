Службу Януковича возглавил бывший помощник Кучмы

Кабинет Министров Украины назначил бывшего помощника экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ Сергея ЛЕВОЧКИНА руководителем службы премьер-министра Украины вместо Алексея ИЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.

А.ИЩЕНКО назначен заместителем министра строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением от 9 августа 2006 г. назначил А.ИЩЕНКО руководителем службы премьер-министра, освободив от этой должности Игоря МОНТРЕЗОРА.