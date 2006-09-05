Службу Януковича возглавил бывший помощник Кучмы
15:50, 05 сентября 2006Политика
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Ищенко отправлен на стройку
Кабинет Министров Украины назначил бывшего помощника экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ Сергея ЛЕВОЧКИНА руководителем службы премьер-министра Украины вместо Алексея ИЩЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.
А.ИЩЕНКО назначен заместителем министра строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением от 9 августа 2006 г. назначил А.ИЩЕНКО руководителем службы премьер-министра, освободив от этой должности Игоря МОНТРЕЗОРА.
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