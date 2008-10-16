Янукович поведал, как «плачут дети из-за украинского языка»

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ возмущен, что на востоке Украине детей заставляют учить украинский язык и называет это «издевательством».

Об этом он заявил сегодня в Донецке, выступая на ХІХ областной конференции Партии регионов.

Говоря о «функционировании русского языка на русскоговорящих территориях», В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «люди, даже дети, которые пошли в первый класс, и никогда не говорили на украинском языке, терпят издевательства».

«Их сейчас заставляют говорить на украинском языке. Они приходят домой, плачут и не хотят идти в школу, и таких примеров очень много. Студентов с юго-востока Украины стало намного меньше по одной причине, что они не могут пройти тесты на украинском языке», - эмоционально сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также высказал негодование по поводу дублирования в кинотеатрах фильмов на украинский язык. «Это же посмешище, когда мы смотрим шедевры кино, но из-за неуклюжего, ужасно непрофессионально подготовленного дубляжа их смотреть невозможно», - заключил лидер Партии регионов.