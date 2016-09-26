Яценюк о "безвизовом" голосовании комитета Европарламента: сделан еще один шаг к цели

Об этом он написал в своем Facebook.

"Это движение должно продолжаться", - подчеркнул он.

Читайте такжеКомитет ЕП одобрил доклад по безвизовому режиму для Украины (фото)

"Рад новостям из Брюсселя - как сообщают члены нашей команды во главе с Павлом Петренко, на заседании комитета Европарламента по правам и свободам граждан, порядка и внутренних дел принято решение о поддержке безвизового режима с Украиной", - написал Арсений Яценюк.

"Сделан еще один шаг к цели, определенной и обеспечиваемой нашим правительством еще два года назад", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк поздравил всех коллег и всех соотечественников: "Это движение вперед должно продолжаться".