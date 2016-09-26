Яценюк о "безвизовом" голосовании комитета Европарламента: сделан еще один шаг к цели
21:17, 26 сентября 2016Политика
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Лидер политической партии "Народный фронт" поздравил всех коллег и соотечественников с решением комитета Европарламента поддержать предоставление Украине безвизового режима.
Арсений Яценюк / Фото nfront.org.ua
Об этом он написал в своем Facebook.
"Это движение должно продолжаться", - подчеркнул он.
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"Рад новостям из Брюсселя - как сообщают члены нашей команды во главе с Павлом Петренко, на заседании комитета Европарламента по правам и свободам граждан, порядка и внутренних дел принято решение о поддержке безвизового режима с Украиной", - написал Арсений Яценюк.
"Сделан еще один шаг к цели, определенной и обеспечиваемой нашим правительством еще два года назад", - подчеркнул он.
Арсений Яценюк поздравил всех коллег и всех соотечественников: "Это движение вперед должно продолжаться".
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