Министр юстиции демонстративно нарушает закон

Министр юстиции Роман ЗВАРИЧ демонстративно нарушает закон.

Такое мнение высказал первый заместитель министра Кабинета Министров Александр ЛАВРИНОВИЧ, отвечая на вопрос телеканала НТН о том, как воспринимать позицию министра юстиции Р.ЗВАРИЧА, который до сих пор не написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий и обещает, что выберет кресло депутата или министра только тогда, когда будет ясно войдет ли „Наша Украина” в широкую коалицию.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, у депутата, который назначен министром, четко определен законодательством срок для того, чтобы решить, какую из должностей, в исполнительной или законодательной власти, он выбирает.

Он также отметил, что не очень корректно задавать ему вопрос относительно человека, который занимает ту же должность, которую недавно занимал он сам.

Однако на просьбу журналиста прокомментировать такую ситуацию, не переходя на личности, А.ЛАВРИНОВИЧ ответил: „Если заявление не подается, тогда это демонстративное нарушение закона”.