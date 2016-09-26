В ближайшие годы население Украины будет стареть - Минсоцполитики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Всеукраинского собрания ветеранского актива.

Читайте такжеОтпуск омолаживает человека - исследование

Мущинин отметил, что Украина относится к государствам с достаточно высоким уровнем старения населения. "У нас 28-е место среди европейских стран по тенденции старения", - добавил он.

По его словам, "за последние годы уровень старения в стране постепенно повышался". Так, по состоянию на начало 2016 года доля лиц в возрасте 60 лет и старше составляла 22,1%, а людей в возрасте 65 лет и старше - 15,9%.

"Соответственно, эта тенденция очень нарастающими темпами сохранится до 2025 года", - сказал заместитель министра социальной политики.