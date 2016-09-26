Порошенко: ложь – это козырь Путина

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на канале CNN.

Глава государства отметил, что обстрел гуманитарной колонны в Сирии, от которого россияне тщательно открещиваются, очень напомнил ему обстрел жилых кварталов Краматорска российским оружием.

"Россия живет в параллельном мире. Ложь – это козырь Путина. С таким поведением почти невозможно, или очень трудно вести переговоры", - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо. Самолеты разбомбили 18 из 31 грузовика с медикаментами, пшеницей и зимней одеждой.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайан заявил, что если "жестокое нападение" будет признано умышленным, его приравняют к военному преступлению.

Перед этим командование армии Асада заявило, что выходит из объявленного 12 сентября соглашения о прекращении огня в районе города Алеппо, которое было достигнуто после долгих российско-американских переговоров.