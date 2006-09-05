Антикризисная коалиция поделила должности

Сопредседателями Антикризисной коалиции избраны премьер-министр Виктора ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, координатором коалиции избрана заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, такое решение было принято на заседании совета коалиции.

Как известно, в 15.00 состоится заседание фракции Партии регионов, где, по информации источников во фракции, Р.БОГАТЫРЁВА будет избрана руководителем фракции Партии регионов.