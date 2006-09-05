СБУ разоблачила ученых, которые не захотели держать язык за зубами

В ходе проведения контрразведывательных мероприятий Управлением СБУ в г. Киеве разоблачены и прекращены противоправные действия, которые могли нанести вред национальной безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в г. Киеве, в частности, должностные лица одного из украинских академических институтов, вопреки инструкциям обращения со сведениями, имеющими гриф секретности “секретно”, передали для ознакомления и проработки документы сотрудникам организации, которая не имела на это специального разрешения. С материалами, которые составляют государственную тайну в сфере обороны и науки, знакомились люди, не имеющие соответствующих разрешений и, кроме того, часто выезжающие за границу. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК Украины (разглашение государственной тайны) возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Кроме того, по материалам УСБУ только летом судами столицы к административной ответственности привлечены пять должностных лиц киевских государственных академических и проектно-исследовательских институтов, оборонного предприятия. Нарушив требования Закона Украины “О государственной тайне”, служащие не приняли необходимых мер для обеспечения охраны секретов.