Меморандум о создании Коалиции национального единства (оригинал)

Пресс-служба "Нашей Украины"обнародовала Меморандум о создании Коалиции национального единства, подписанный 3 августа, в ночь подписания Универсала национального единства. Меморандум был подписан тремя политическими силами – от “Нашей Украины” его подписал Роман Бессмертный, он Партии регионов – Виктор Янукович, а от социалистов – Василий Цушко. Подписи представителей коммунистов под Меморандумом нет. Приводим оригинал документа.