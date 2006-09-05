Меморандум о создании Коалиции национального единства (оригинал)

12:40, 05 сентября 2006
Политика
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Информация пресс-службы "Нашей Украины"

Пресс-служба "Нашей Украины"обнародовала Меморандум о создании Коалиции национального единства, подписанный 3 августа, в ночь подписания Универсала национального единства. Меморандум был подписан тремя политическими силами – от “Нашей Украины” его подписал Роман Бессмертный, он Партии регионов – Виктор Янукович, а от социалистов – Василий Цушко. Подписи представителей коммунистов под Меморандумом нет. Приводим оригинал документа.

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