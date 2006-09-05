Янукович дал обещание Президенту

Глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК заявляет, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал главе государства Виктору ЮЩЕНКО, что сохранит курс на евроатлантическую интеграцию Украины.

Об этом О.РЫБАЧУК сказал в интервью газете «Коммерсант Украина» (№154 от 5 сентября 2006 г.).

«Я знаю, что в сентябре готовится визит премьера в Брюссель, где будет официально озвучена позиция Украины. В беседах с Президентом Виктор ЯНУКОВИЧ обещал, что курс на евроатлантическую интеграцию останется неизменным. И я думаю, что ЯНУКОВИЧ как человек слова свои обещания сдержит», - в частности сказал О.РЫБАЧУК.

В то же время, на вопрос о пресс-релизе Кабинета Министров, в котором говорилось о государственном статусе русского языка, глава Секретариата ответил: «Это не позиция Кабмина. По поручению Президента я говорил с премьером по этому поводу. И премьер пообещал, что в будущем он не допустит, чтобы прессе раздавались документы, которые не прошли заседание Кабинета Министров».

Как сообщал УНИАН, 30 августа журналистам раздали пресс-релиз пресс-службы правительства с основными пунктами проекта программы деятельности Кабинета Министров Украины на 2006-2011 годы, в котором, среди прочего, предусмотрено признание русского языка вторым государственным. В частности, в разделе гуманитарной политики отмечено, что правительство направит свою деятельность на "последовательное отстаивание свободы в выборе языка общения и обучения, признание русского языка вторым государственным языком в Украине".