Тимошенко отказывается быть товарищем для Януковича

Блок Юлии Тимошенко зарегистрировал в Верховной Раде собственный проект закона об оппозиции и будет настаивать именно на его принятии.

Об этом сообщила в интервью УНИАН лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что закон об оппозиции должен приниматься именно по представлению оппозиции, а не представителей власти.

«То, что оппозиции напишет власть, - пусть они сами и потребляют», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В интервью журналистам она подчеркнула, что сегодня власти необходимо, «чтобы оппозиция стала неотъемлемой частью их темы и модели, чтобы она стала товарищем и молчала тогда, когда нужно говорить обществу».

«Мы не будем товарищами, мы будем настоящей оппозицией, которая не позволит скрыть ни единого факта», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что фракция БЮТ «будет честно, откровенно и без каких-либо теневых компромиссов называть вещи своими именами».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, члены фракции БЮТ являются «бойцами», и «мы знаем, как выходить из этого состояния (речь идет о ситуации в Украине – УНИАН), и мы будем выводить Украину из этой клановой зависимости и из той тотальной коррупции».

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 сентября, Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сообщил, что сейчас существует два законопроекта об оппозиции. Один наработан одним из лидеров фракции Партии регионов Раисой БОГАТЫРЁВОЙ, когда «ее фракция еще готовилась быть в оппозиции». Второй законопроект предложен фракцией БЮТ.

А.МОРОЗ заявил, что даст поручение создать рабочую группу для согласования законопроекта об оппозиции.

По словам А.МОРОЗА, что касается его личной точки зрения, то законопроект, предложенный Р.БОГАТЫРЁВОЙ, является достойным документом. Он заметил, что к нему нет претензий и у лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО. Вместе с тем, Ю.ТИМОШЕНКО предоставила свой вариант, но соглашается, что согласительная группа должна наработать единый законопроект, сказал Председатель ВР.

Справка УНИАН. 4 сентября в парламенте был зарегистрирован проект закона о парламентской оппозиции, поданный лидером БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.