Янукович едет в Брюссель

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ 14 сентября в Брюсселе примет участие в десятом заседании Совета по вопросам сотрудничества Украина-ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге во вторник руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Андрей ДЕЩИЦА.

Делегацию ЕС на переговорах будет представлять министр иностранных дел председательствующей в ЕС Финляндии Эркки ТУОМИОЯ.

В ходе заседания будут рассмотрены вопросы внутриполитической ситуации в Украине и ЕС. Перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности, прогресс в выполнении плана действий Украина-ЕС, базовые цели, принципы и смысловое наполнение нового базового договора между Украиной и ЕС в замен соглашения о партнерстве и сотрудничестве, создание зоны свободной торговли, сотрудничество в сферах энергетики и транспорта, завершение переговоров по упрощению визового режима и реадмиссии, а также вопросы региональной и международной политики, включая приднестровское урегулирование, ситуацию в Беларуси, ближневосточный мирный процесс и иранское ядерное досье.

Одной из приоритетных целей мероприятия будет налаживание личных контактов премьер-министра Украины с руководством ЕС, подтверждение необратимости стратегического курса Украины на вступление в ЕС, а также представление приоритетов деятельности нового правительства Украины.

Также планируются двусторонние встречи В.ЯНУКОВИЧА с генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ, вице-председателем Европейской комиссии, членом Европейской комиссии по вопросам промышленности Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ.