Янукович считает Тимошенко союзницей

Правительство настроено на сотрудничество с оппозицией.

Об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на открытии второй сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в лице оппозиции правительство хотело бы видеть пристального контролера состояния дел в обществе и конструктивного критика его действий. «Мы рассматриваем оппозицию не как противника, а союзника в укреплении экономики государства, демократических принципов жизни украинского общества», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.