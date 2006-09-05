Мороз прекратит комедию с делом Гонгадзе

Верховная Рада Украины должна заслушать информацию о состоянии и перспективах завершения расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время открытия второй сессии парламента Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Он отметил, что соответствующий проект постановления уже зарегистрирован в ВР.

А.МОРОЗ подчеркнул, что уже прошло 6 лет после убийства, но это дело так и не расследовано.

«Играть и дальше комедию с расследованием, увести его в сторону стыдно да и не удастся», - сказал А.МОРОЗ.

Он отметил, что с дела Гонгадзе начались «демократические преобразования в Украине».

Он считает, что «суть расследования дела - показатель нашей демократии и для сограждан и для Европы».

Председатель ВР считает, что до тех пор, пока отсутствует судебное решение по делу Гонгадзе, «нельзя говорить о существовании в Украине правосудия».

«Всей власти в конечном итоге нужно помнить, что персонально ею она стала потому, что ценой своей жизни Г.Гонгадзе разбудил Украину», - подчеркнул А.МОРОЗ.

По его словам, положительные сдвиги в реализации свободы слова - «это первая оценка заслуг Георгия».

А.МОРОЗ отметил, что «к преступлению в разной степени причастны некоторые прежние высокопоставленные должностные лица». По его словам, «они тоже должны получить оценки и так, чтобы никто не сомневался в правовом характере этих оценок».

А.МОРОЗ сказал, что речь ведь идет не о сведении счетов или злорадстве, речь идет о праве в целом и равенстве всех перед законом.

Председатель ВР заявил, что прошло 6 лет и нельзя дальше продолжать «отсчет времени для имитации расследования и суда».

Как сообщал УНИАН, 9 января 2006 года Апелляционный суд Киева начал рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве журналиста. В убийстве Г.Гонгадзе обвиняют трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА. Еще один обвиняемый - бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

29 августа мать убитого журналиста Г.Гонгадзе Леся ГОНГАДЗЕ заявила, что не будет больше принимать участия ни в каких судебных процессах по делу об убийстве ее сына.

Она также нотариально разорвала договоренности со своим адвокатом Андреем ФЕДУРОМ.

Очередное судебное заседание по делу убийства журналиста Георгия Гонгадзе запланировано на 14 сентября. Однако эти слушания уже будут проходить без матери и без присутствия ее адвоката, сообщила Л.ГОНГАДЗЕ. Она говорит, что этот процесс не интересовал ее с самого начала, «а теперь он приближается к завершению, и за решетку хотят посадить якобы исполнителей», в чем мать очень сомневается.