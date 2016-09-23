Силовики проводят обыски по месту жительства и работы Гречковского и "посредника"

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"По состоянию на пятницу, 23 сентября 2016 года, проходят обыски по месту жительства и работы подозреваемого и посредника", - говорится в информации ГПУ.

Читайте такжеУличенный в вымогательстве $500 тысяч член ВСЮ утверждает, что дело против него сфабриковано

Кроме того, прокуратура обнародовала видеозапись, на которой зафиксированы первичные объяснения посредника по "действительным обстоятельствам совершенного преступления" Гречковским.

Посредник в видеоматериалах заявляет, что хочет заключить соглашение о сотрудничестве со следствием.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 сентября, Генеральная прокуратура сообщила, что члену Высшего совета юстиции Гречковскому выдвинуто подозрение по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на мошенничество).

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент дел в сфере экономики ГПУ вместе с Департаментом "К" Службы безопасности разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение. "Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов", - отметил генпрокурор.

Гречковский заявил, что дело против него сфабриковано, и никаких доказательств у ГПУ нет.

Суд вчера, 22 сентября, избрал Гречковскому меру пресечения в виде залога в сумме более 3,8 млн грн.

Гречковский был избран на должность члена ВСЮ от адвокатского сообщества на Съезде адвокатов. В пресс-службе НААУ заявили, что адвокатура сообщит об этом случае международным партнерам в адвокатуре Европы, международным организациям, в том числе тем, которые оказывают поддержку реформе правоохранительных органов в Украине".