В Соглашении об ассоциации Украина-ЕС может появиться "особая позиция" для Нидерландов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, прискорбно было слышать позицию премьер-министра Нидерландов, которая была озвучена вчера по поводу того, что правительство Нидерландов не готово отвечать за свое предыдущее решение, когда были закончены процедуры по Соглашению об ассоциации.

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Климпуш-Цинцадзе отметила, что прискорбно, что сейчас принимается во внимание совещательный референдум, то есть, "по сути, учитывается мнение 20% населения Нидерландов, которые сейчас влияют на то, что Украина может стать заложником такого голосования нидерландскими гражданами".

По ее словам, правительство продолжает работать со всеми странами - членами ЕС относительно того, что "мы считаем неприемлемой такую позицию Нидерландов и считаем, что нам необходимо получить ратификации Нидерландов, возможно, с указанием особой позиции относительно того, что двусторонние нормы, касающиеся только исключительно отдельных стран-членов, то они, возможно, не будут применяться в Нидерландах".

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Явка составила 32,28%, против проголосовали 61% участников референдума, за - более 38%.

Сейчас Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложения относительно дальнейших действий после референдума по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

Вместе с тем 22 сентября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части введения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

«Я думаю, что в конечном итоге мы не ратифицируем, - сказал Рютте, - и это несмотря на потраченные месяцы дипломатических усилий с целью выйти на решение».

При этом глава правительства Нидерландов выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран - членов Европейского Союза и Украину.