Нидерланды хотят внести изменения в ассоциацию Украина-ЕС

Однако премьер попросил повременить с этим решением и провести вместе с главой МИД Бертом Кундерсом переговоры с ЕС по внесению изменений в ассоциацию, передает РБК со ссылкой на телеканал NOS.

По его словам, в Брюсселе должны учесть позицию жителей Нидерландов. В противном случае страна не будет ратифицировать документ.

Рютте пообещал депутатам, что решение по этому поводу будет принято к июню, а окончательный ответ может быть отложен в связи с референдумом в Великобритании, жители которой должны высказаться по поводу членства страны в Евросоюзе.

Премьер указал депутатам, что немедленный отзыв подписи может привести к тому, что Нидерланды будут исключены из переговорного процесса по украинскому вопросу.

Активными сторонниками отзыва подписи под соглашением об Ассоциации выступили Социалистическая партия и националистическая Партия Свободы, пришедшие на дебаты с лозунгом "Нет значит нет".

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За отзыв подписи выступила в том числе и оппозиционная Христианско-демократическая партия, ранее выступавшая за сотрудничество с Украиной. Представитель партии "Демократы 66" в ходе дебатов указал, что необходимо уважать мнение избирателей, невзирая на то, по каким причинам они сказали на референдуме "Нет".

Представители проправительственных партий в своих выступлениях указывали на сложность ситуации, учитывая, что речь идет о международном соглашении. При этом депутат от правящей Народной партии за свободу и демократию Хан тен Брук указал, что надо признать тот факт, что 70% жителей Нидерландов в принципе проигнорировали референдум.

Напомним, 12 апреля Избирательный совет Нидерландов обнародовал официальные результаты консультативного референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61%, за – 38,21%. Референдум состоялся 6 апреля.

7 апреля правительство Нидерландов заявило, что планирует вместе с партнерами из ЕС и Украины искать компромисс по результатам референдума, приемлемый для всех сторон.