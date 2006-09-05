Ехануров будет Секретарем СНБО?
10:40, 05 сентября 2006Политика
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Издание "Коммерсант-Украина" ссылается на свой источник
Бывший премьер-министр Юрий Ехануров станет Секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Так сообщает издание "Коммерсант-Украина", ссылаясь на свой источник в Секретариате Президента. А первым его заместителем станет экс-министр финансов Виктор Пинзенык. Указы уже готовы на подпись Ющенко, утверждает газета. Исполнитель обязанностей Секретаря СНБО Владимир Горбулин отказал газете в комментарии и отметил, что сам занимается реформой аппарата Совета нацбезопасности. И собирается в сентябре - цитата - довести все это до ума.
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