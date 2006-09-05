Ехануров будет Секретарем СНБО?

Бывший премьер-министр Юрий Ехануров станет Секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Так сообщает издание "Коммерсант-Украина", ссылаясь на свой источник в Секретариате Президента. А первым его заместителем станет экс-министр финансов Виктор Пинзенык. Указы уже готовы на подпись Ющенко, утверждает газета. Исполнитель обязанностей Секретаря СНБО Владимир Горбулин отказал газете в комментарии и отметил, что сам занимается реформой аппарата Совета нацбезопасности. И собирается в сентябре - цитата - довести все это до ума.

5 канал