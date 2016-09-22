Украине нужно оптимизировать расходы в образовании и здравоохранении – стратегический советник Миклош

Украине нужно оптимизировать расходы в системе образования и здравоохранения. Об этом сопредседатель Стратегической группы советников по продвижению реформ в Украине Иван Миклош рассказал в интервью НВ.

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"За первый год удалось сократить пенсионные затраты с 18% до 12% ВВП. 18% — это немыслимая цифра, самая высокая в Европе. Социальные расходы уменьшили с 36% до 26%. Но все остальные действия по оптимизации возможны, только если произойдут структурные реформы, а их до сих пор не было ни в образовании, ни в системе соцобеспечения, ни в здравоохранении. И если в пенсионной сфере избавились от некоторых привилегий и части неоправданно высоких выплат, то в системах здравоохранения и образования с точки зрения публичных финансов не сделали ничего", - добавил советник.

Миклош считает, что финансирование этих сфер избыточно и неэффективно.

"Важно не только сократить расходы, но и улучшить качество услуг, которые при огромных бюджетных тратах остаются плохими. Не вкладывать неоправданные суммы в больничные стены, а перенаправить их на заботу о здоровье пациента", - рассказал он.

"Самое важное — это защита права собственности, судебная реформа, которая затронет всех — прокуроров, судей, следователей. Это самая большая проблема", - подытожил Миклош.

Напомним, вице-президент США Джо Байден напомнил, что если реформы в Украине будут проходить недостаточно эффективно, санкции Евросоюза против РФ могут отменить.

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