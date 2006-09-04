Кто останется в ”широкой коалиции” - коммунисты или нашеукраинцы?

Министр иностранных дел и народный депутат от "Нашей Украины" Борис ТАРАСЮК заявляет, что вопрос участия Компартии в новой коалиции будет влиять на количество нашеукраинцев, которые будут готовы в нее войти.

"Участие или не участие коммунистов может повлиять на количество депутатов фракции "Наша Украина", которые будут готовы подписать соглашение о коалиции", - отметил Б.ТАРАСЮК сегодня вечером в эфире телеканала "1+1".

Он также рассказал, что согласно решению фракции создана "группа переговорщиков" и сформированы основные направления работы этой делегации.

"Наша Украина" еще в июне проводила консультации с Партией регионов. Тогда в основном мы согласовали текст коалиционного соглашения во всех его элементах: и программа деятельности коалиции, и вопрос регламента, распределения ответственности. Все эти вопросы были согласованы", - цитирует Б.ТАРАСЮКА “Украинская правда”.

"Итак, у нас есть наработанная основа, на которой можем начать нашу работу и, думаю, можем быстро завершить", - отметил он.

На вопрос, готов ли Б.ТАРАСЮК покинуть свое министерское кресло в случае, если коалиционное соглашение не будет подписано "Нашей Украиной", он ответил: "Я буду действовать в соответствии с решением Президента. По Конституции, назначение на должности министра иностранных дел и министра обороны принадлежит Президенту. Именно Президент должен определяться в отношении тех министров, кандидатуры которых он вносил".