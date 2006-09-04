«Наша Украина» отзовет своих министров из правительства, если...

«Наша Украина» продолжит переговоры о создании широкой коалиции, но в случае их провала - отзовет своих министров из правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ, рассказывая об итогах заседания фракции.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ напомнил журналистам ход событий относительно переговоров по созданию широкой коалиции. По его словам, 4 августа, когда подписывался Универсал, вечером был также подписан Меморандум о намерениях относительно создания широкой коалиции – коалиции национального единства. По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, этот Меморандум подписали представители трех фракций – Партии регионов, СПУ и “Нашей Украины”.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что тогда они предварительно договорились о том, что еще до голосования по кандидатуре премьер-министра и составу правительства будет подписан текст нового соглашения о создании коалиции. И для этого даже были внесены изменения в регламент ВР. Но «в результате сумбурного хода событий и возражений со стороны одной из фракций мы согласились на то, чтобы отсрочить подписание коалиционного соглашения», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ. По его словам, тогда фракция рассмотрела этот вопрос и 48 голосами приняла решение образовать новую коалицию на основе подписания нового коалиционного соглашения. Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что после каникул сегодня фракция также рассматривала этот вопрос, работая над документами. Он напомнил, что руководящие органы партии также рассматривали этот вопрос и было решено предложить фракции вернуться к рассмотрению вопроса о входе в коалицию. Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что только что состоялась оживленная дискуссия. «Фракция не пересматривала свое решение о вступлении в коалицию – то есть решение это остается в силе», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он также сообщил, что сформирована рабочая группа в составе 4 депутатов для ведения переговоров относительно текста коалиционного соглашения и после проведения переговоров партийные органы тех партий, которые входят в блок, соберутся и примут окончательное решение в зависимости от того, в какой редакции будет наработан документ.

«Если будет принято решение о вступлении в коалицию это означает, что наши министры продолжат работу в правительстве, в ином случае, если новое соглашение не будет подписано, это означает, что наши министры покинут состав правительства, и, понятно, мы будем рассматривать вопрос о формировании оппозиционной силы», - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ .

Он подчеркнул, что «Наша Украина» не собирается затягивать переговорный процесс.

«Мы затягивать этот процесс не будем, потому что для нас важен ответ на вопрос», - сказал он, добавив, что это связано с пребыванием министров от «Нашей Украины» в правительстве.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что сегодня уже были проведены предварительные консультации с другими политическими силами, и «Наша Украина» донесла до них свою позицию с тем, чтобы уже завтра начать работу над текстом нового коалиционного соглашения. Он подчеркнул, что в нем «Нашу Украину» интересует, как программная часть деятельности коалиции, так и регламент. Также Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что «Нашу Украину» интересует сохранение определенного Президентом курса Украины.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ также отметил, что для «Нашей Украины» не принципиально, будут ли в коалиции присутствовать коммунисты: «важны программные принципы коалиционной деятельности и регламент ее работы, если документ будет подписан на максимально учтенных принципах «Нашей Украины», мы присоединимся к такому документу, мы его подпишем не зависимо от того, будут там те или иные политические силы, или нет».

Кроме того Р.БЕССМЕРТНЫЙ рассказал, что сегодня на заседании фракции говорил о том, что необходимо выполнять решение фракции и не может быть такой ситуации, что меньшинство навязывает свою позицию большинству.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что тот, кто не будет выполнять решение фракции относительно ведения переговоров о входе в широкую коалицию, должен сложить депутатский мандат и искать другую политическую силу, которая отвечает его взглядам. Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что не будет поддерживать действия людей, которые пытаются расколоть фракцию. В то же время он отметил, что не будет обращаться в суд против этих депутатов за невыполнение решения фракции и думает, что их рассудит украинский избиратель.