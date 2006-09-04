Членов ”Нашей Украины” заставляют вступать в новую коалицию

Народный депутат, член фракции «Наша Украина» Николай КАТЕРИНЧУК заявляет, что членам его фракции, которые отказываются вступать в новую коалицию, предложили сдать депутатские мандаты.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что такой тон требований не конструктивен и, по его мнению, это еще больше осложнит поиск компромисса внутри фракции.

Отвечая на вопрос, готов ли он сложить мандат, Н.КАТЕРИНЧУК отметил: «К счастью, мандаты нам давал народ Украины под те обязательства, которые мы давали перед ним, а мы говорили, что мы не будем предавать Майдан, а вступление в коалицию с Партией регионов мы считаем предательством своих избирателей», и добавил, что люди, которые имеют какие-то принципы, этого не сделают.

По его оценкам, около 10 депутатов не собираются вступать в коалицию. В то же время Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что на этих депутатов оказывают психологическое давление, поэтому говорить о точном количестве очень сложно.

На вопрос относительно проекта создания новой партии, Н.КАТЕРИНЧУК ответил, что журналист газеты “Коммерсант-Украина” не совсем корректно передал содержание разговора. По его словам, речь шла об общих вопросах, которые касаются построения новых партий, и речь не шла о «Нашей Украине», а были рассуждения над тем, есть ли вообще место новым политическим проектам в существующем политическом спектре. Н.КАТЕРИНЧУК, по его словам, тогда сказал исключительно теоретически, что для новых политических проектов место всегда есть.

«Некорректно журналист сделал, но я думаю, он исправится. Я к этому не имею никакого отношения», - подчеркнул Н.КАТЕРИНЧУК.

Как сообщал УНИАН, по данным газеты «Коммерсант-Украина», бывший премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ и первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК инициируют создание в Украине новой политической партии праволиберальной или либерально-консервативной идеологической направленности. Как писала газета, «к созданию новой партии причастны также народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК, лидер «Христианско-демократического союза» Владимир СТРЕТОВИЧ и бывший вице-премьер Вячеслав КИРИЛЕНКО. Все они подтвердили информацию о том, что подобные проекты обсуждаются». По информации источника в блоке «Наша Украина», также ведутся беседы с Юрием ЛУЦЕНКО и Виталием КЛИЧКО.