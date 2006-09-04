Если бы президентские выборы состоялись 20 августа (опрос)

Если бы президентские выборы состоялись 20 августа, Виктор ЯНУКОВИЧ набрал бы в два раза больше голосов, чем Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией ООО «ФОМ-Украина», которая является партнером российской компании «ФОМ-Россия».

По данным социологического опроса, проведенного 11-20 августа, В.ЯНУКОВИЧ набрал бы 35,2% голосов, В.ЮЩЕНКО - 15,5%, Юлия ТИМОШЕНКО - 15,3%, Александр МОРОЗ - 3,3%,Петр СИМОНЕНКО - 3,1%, Владимир ЛИТВИН - 1,6%.

Против всех проголосовали бы 5,9% респондентов, не принимали бы участия в выборах 6,4%.

Если бы 20 августа были проведены парламентские выборы, то больше всего голосов набрала бы Партия регионов - 37,5% (по данным ЦВК на прошедших выборах Партия регионов набрала 32,14%), Блок Юлии Тимошенко - 17,3% (по данным ЦВК - 22,3%), Блок «Наша Украина» - 9,9% (13,95%), СПУ - 3,6% (5,69%), КПУ - 3,6% (3,6%), Блок Литвина - 1,5% (2,44%), за другую политпартию (блок) проголосовали б 1,8%, против всех - 7,1% (1,77%).

Президенту Украины В.ЮЩЕНКО не доверяет 59,1% опрошенных, доверяет 29,7%, затруднились ответить - 11,3%.

На посту Президента Украины работу В.ЮЩЕНКО оценивают хорошо всего 12,9% опрошенных, 32,6% считает работу удовлетворительной, 29,9% считают, что Президент работает плохо, 14,9% - что очень плохо, 7,9% - затруднились ответить.

За последний месяц 11,9% опрошенных стали лучше относиться к В.ЮЩЕНКО, у 47,6% отношение не изменилось, 37,1% стали относиться хуже, 3,5% - затруднились ответить.

К Ю.ТИМОШЕНКО за последний месяц стали лучше относиться 13,3% респондентов, отношение не изменилось у 48,8%, 33,9% стали относиться хуже, 4,1% - затруднились ответить.

К В.ЯНУКОВИЧУ за последний месяц стали лучше относиться 30,6% опрошенных, у 49,4%отношение не изменилось, 13,6% стали относиться хуже,6,4% - затруднились ответить.

К.А.МОРОЗУ за последний месяц стали лучше относиться 20,4% опрошенных, у 35,5% отношение не изменилось, 34,1% стали относиться хуже, 10% - затруднились ответить.

На вопрос «предположим, что пост премьер-министра свободен. Кого из перечисленных политиков вы предпочли бы видеть на посту премьер-министра?», 39,6% - проголосовали за В.ЯНУКОВИЧА, 22% за Ю.ТИМОШЕНКО, 3,2% за Юрия ЕХАНУРОВА, 2,5% отдали бы голоса за Петра СИМОНЕНКО, 2,4% - за А.МОРОЗА, 2,4% - за Юрия ЛУЦЕНКО, за Николая АЗАРОВА - 1,4%, за Владимира ЛИТВИНА - 1,4%, никто из них - 7,8%.

Назначение на пост премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА одобряет 56,7% опрошенных, не одобряет 33,2%, затруднились ответить - 10%.

46,5% респондентов одобряет избрание на пост главы Верховной Рады А.МОРОЗА, 35,5% - не одобряет, 18% - затруднились ответить.

Всего опрошено 2 тыс. респондентов в 159 населенных пунктах Украины по методу интервью по месту проживания респондента. Погрешность выборки 2,2%.

Р.S. В то же время опрос на сайте УНИАН дает несколько другую картину.