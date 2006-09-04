Слухи о птичьем гриппе на Полтавщине сильно преувеличены

Государственная ветеринарная служба Полтавской области официально заявляет, что ни одного факта заболевания птичьим гриппом на территории области нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации.

По словам начальника управления госветслужбы Полтавской области Сергея АРАНЧИЯ, заболеваний птичьим гриппом на территории области на данный момент не зафиксировано.

Государственная ветеринарная служба Полтавской области на протяжении двух лет проводит постоянный мониторинг, плановые диагностические исследования поголовья птицы на территории области как в индивидуальном хозяйстве крестьян, так и в дикой фауне.

Так, отметил С.АРАНЧИЙ, на недавней коллегии прозвучала информация, что у отстрелянных уток в Семеновском и Хорольском районе Полтавской области при селенологическом исследовании крови выявлены антитела к возбудителю вируса. “Это свидетельствует о том, что птица здорова, но была в контакте с больной. И только об этом. Такой факт мы исследовали в своей лаборатории, которая, кстати, фактически единственная в Украине аккредитована на европейском уровне. Для подстраховки мы сделали дополнительный анализ в специализированной лаборатории в Киеве – он также подтвердил наши данные. А также подтвердил, что о выявлении заболевания на территории Полтавской области речь не идет”, - сообщил начальник управления Государственной ветеринарной службы области. - Ситуация под контролем. Наши специалисты обошли подворно и Семеновку, и села Хорольского района - и ни в одном селе нет никаких заболеваний”.

Относительно запрещения охоты на территории области с 18 сентября, С.АРАНЧИЙ отметил, что это профилактическая мера.