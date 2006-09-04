Мороз комментирует заявление Тимошенко

Сегодня угрозы для деятельности Кабинета Министров Украины не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, комментируя сегодняшнее заявление Юлии ТИМОШЕНКО.

А.МОРОЗ отметил, что в Конституции Украины четко выписано, когда народные депутаты лишаются депутатских полномочий. Он подчеркнул, что закон, на который ссылается Ю.ТИМОШЕНКО, принимался до того, как были внесены изменения в Конституцию Украины. Он отметил: «ясное дело, что в системе законодательства всегда можно найти какую-то закавыку, которая давала бы возможность вокруг этого выстраивать политическую интригу».

«Я не думаю, что в этом есть необходимость», - подчеркнул А.МОРОЗ, и выразил убеждение, что в Украине будет работать правительство, сформированное 4 августа 2006 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что с 25 августа правительство Виктора ЯНУКОВИЧА утратило легитимность. По ее словам, в соответствии со статьей 120 Конституции Украины, невозможным является совмещение депутатских полномочий с какой-либо другой деятельностью, в частности, в органах исполнительной власти.

Также она напомнила, что в конце работы Верховной Рады предыдущего, четвертого, созыва народные депутаты приняли закон, которым были урегулированы особенности увольнения лиц, которые совмещают депутатские полномочия с другой работой на государственной службе. Лидер БЮТ отметила, что в соответствии со статьей 5 данного закона, акт о назначении народного депутата на должность государственного служащего утрачивает действие через 20 дней после его издания в случае не сложения этим лицом депутатских полномочий.