Мороз рассказал, над чем будут работать депутаты

Вопрос депутатов-совместителей будет решен в следующий вторник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ на пресс-конференции сегодня.

Он отметил, что заявления народных депутатов, назначенных членами Кабинета министров, были написаны в тот же день и давно были бы рассмотрены, если бы работал парламент. А.МОРОЗ отметил, что эта неделя, скорее всего, будет не пленарной, депутаты будут работать в комитетах и фракциях, а в следующий вторник этот вопрос будет решаться первым.

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ даст поручение создать рабочую группу для согласования законопроекта об оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции А.МОРОЗ отметил, что сейчас существуют два законопроекта об оппозиции. Первый наработан одним из лидеров фракции Партии регионов Раисой БОГАТЫРЕВОЙ, когда «ее фракция еще готовилась быть в оппозиции». Второй законопроект предложен фракцией БЮТ.

По словам А.МОРОЗА, с его личной точки зрения, законопроект, предложенный Р.БОГАТЫРЕВОЙ, является достойным документом. Он заметил, что к нему нет претензий и у лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО. Вместе с тем, Ю.ТИМОШЕНКО предоставила свой вариант, но согласна с тем, что согласительная группа должна наработать единый законопроект, сказал председатель ВР.

А.МОРОЗ выразил надежду, что уже в сентябре такой документ будет принят в целом.

Говоря о должности вице-спикера, А.МОРОЗ снова выразил мнение, что эту должность необходимо отдать БЮТ, то есть оппозиции. Он заметил, что поскольку это вопрос не решен, то он не будет называть кандидатур, потому что это некорректно.