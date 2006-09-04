Богатырева стала грудью на защиту коммунистов

Партия регионов будет вести переговоры с «Нашей Украиной» лишь о расширении существующей парламентской коалиции, а не о создании новой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила в интервью журналистам один из лидеров фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА.

Она отметила, что фракция строит свои дальнейшие шаги учитывая то, что существует конституционная коалиция, которая имеет название антикризисная и создана фракциями Партии регионов, СПУ и КПУ.

«Исходя именно из этих принципов организации работы уже существующей коалиции, мы готовы рассматривать вопрос о расширении коалиции, но существующей коалиции», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, Партия регионов готова придерживаться положений Универсала национального единства, и она убеждена, что это будут делать и другие партнеры по коалиции.

В то же время Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что вопрос возможности выхода коммунистов из коалиции не будет даже обсуждаться. «Мы не будем принимать участия в переговорах, где будут содержаться такие возможные предложения», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Она также сообщила, что пока переговоры с «Нашей Украиной» не начались и Партия регионов ждет официальных предложений от «Нашей Украины», и учитывая то, когда они поступят, Партия регионов рассмотрит этот вопрос на своем политсовете, заседании фракции и на совете антикризисной коалиции.

Сейчас, сказала Р.БОГАТЫРЕВА, насколько ей известно, эти предложения готовятся в «Нашей Украине». Она даже не исключила, что предложения могут поступить уже сегодня, а соответственно, может состояться и встреча представителей четырех политических сил – Партии регионов, “Нашей Украины”, СПУ и КПУ. «Такая встреча возможна, если будет очерчен четкий круг вопросов, которые будут предложены для обсуждения, и будет принято нами соответствующее решение», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Она ответила утвердительно на вопрос, может ли должность вице-спикера быть предметом переговоров о расширении коалиции.