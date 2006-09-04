Филарет раскритиковал Универсал

Глава УПЦ Киевского патриархата ФИЛАРЕТ критикует подписанный политиками Универсал национального единства за отказ от пункта о создании Единой поместной церкви.

Об этом ФИЛАРЕТ сказал во время посещения Полтавы.

"На единую поместную православную церковь не согласились. Выходит для политиков поместная единая церковь страшнее, чем НАТО!", - заявил ФИЛАРЕТ.

По его словам, государство должно быть заинтересованным в создании Единой поместной церкви как мощной силы утверждения независимости страны.

ФИЛАРЕТ отметил, что государство не может только вмешиваться в вероучение, богослужение, назначение священников т.е. во внутреннюю жизнь церкви, но обязано определять и регулировать положение церкви в стране.

При этом он напомнил, что сегодня в Украине действует 29 епархий УПЦ КП и 4,2 тыс. приходов.

Как сообщал УНИАН, политические силы, которые подписали Универсал национального единства, отказались от поддержки создания Единой поместной церкви.

В частности, из пункта о правах верующих изъято положение, которое предусматривалось в первом варианте проекта Универсала, о поддержке стремлений верующих к созданию Единой поместной церкви. В итоговом документе этот пункт изложен следующим образом: «Соблюдение свободы вероисповедания. Уважительное отношение к объединительным устремлениям верующих всех православных церквей без вмешательства государства и политических сил в этот процесс».