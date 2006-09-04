Богатырева отреагировала на заявления Тимошенко

Один из лидеров фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА отмечает легитимность правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, так в интервью журналистам она прокомментировала сегодняшнее заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что между желаемым и действительным есть отличия. По ее словам, действительным является то, что Кабинет министров действует в соответствии с обновленной Конституцией Украины, а желаемым является желание Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы это правительство считалось нелегитимным.

«И потому в соответствии с Конституцией правительство является легитимным, оно действует в рамках новых изменений в Конституцию, как и действует коалиция. И следующие механизмы взаимодействия парламента, коалиции и правительства будут отработаны и обнародованы на этой неделе», - отметила Р.БОГАТЫРЕВА.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что с 25 августа правительство В.ЯНУКОВИЧА утратило легитимность. По ее словам, в соответствии со статьей 120 Конституции, невозможным является совмещение депутатских полномочий с любой другой деятельностью, в частности, в органах исполнительной власти.

Также она напомнила, что согласно закону №2783-ІV «Об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности», акт о назначении народного депутата на должность госслужащего утрачивает силу через 20 дней после его издания в случае несложения этим лицом депутатских полномочий.

Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО, 25 августа истекло 20 дней со дня назначения В.ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра и формирование правительства, и таким образом, настоящие акты автоматически утратили силу.

Она добавила, что, в соответствии с Конституцией, акты Кабинета Министров подписывает премьер, но поскольку истек срок для сложения им депутатских полномочий, В.ЯНУКОВИЧ не может подписывать решения правительства и подписанные им решения являются незаконными. «С 25 августа решения правительства являются незаконными», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что данный закон не имеет обратной силы, и даже в случае срочного сложения депутатских полномочий всеми членами правительства нынешний Кабинет Министров все равно останется неконституционным.