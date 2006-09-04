Тимошенко развенчала три мифа команды Януковича

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА на протяжении месяца своей работы не выполнило ни одного обещания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции, обнародовав соответствующее обращение Блока Юлии Тимошенко к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и украинскому народу.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что 4 августа по представлению Президента Верховная Рада Украины назначила В.ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра и утвердила персональный состав Кабинета министров. По ее словам, минул месяц «с этой трагической даты», и полностью развеяны три мифа команды В.ЯНУКОВИЧА. В частности, первый миф о решении острых социальных вопросов, в том числе уменьшении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, новое правительство не только не уменьшило эти тарифы, но и назвало их полностью обоснованными, а также заявило, что государственный бюджет на 2007 год в любом случае не будет «бюджетом проедания».

Второй миф, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, это статус русского языка. Как считает лидер БЮТ, команду В.ЯНУКОВИЧА абсолютно не интересует этот вопрос, а интересует лишь 32 млрд. грн. в государственном бюджете, которые они называют инвестиционным ресурсом и которые «будут положены в их карманы».

Третьим мифом Ю.ТИМОШЕНКО назвала заявление о вступлении Украины в Единое экономическое пространство и категорическое отрицание командой В.ЯНУКОВИЧА вступления Украины в НАТО. Лидер БЮТ заявила, что уже сейчас Украина снова одновременно вступает в эти две организации.

Также она добавила, что Универсал национального единства, подписанный Президентом В.ЮЩЕНКО и лидерами ведущих политических сил, был нарушен сразу после его подписания.