Мороз снова тянет время?

Не исключено, что первую пленарную неделю (5-8 сентября) второй сессии Верховной Рады Украины пятого созыва народные депутаты будут работать в комитетах и фракциях.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на Согласительном совете парламента председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ высказался за целесообразность внесения изменений в Регламент ВР относительно работы в первую пленарную неделю. Он отметил, что комитетам и фракциям необходимо время для того, чтобы подготовить законопроекты, а также определиться относительно их поддержки.

А.МОРОЗ предложил завтра принять календарный план работы парламента с учетом того, что первую неделю необходимо работать в комитетах и фракциях, а, возможно, и внести соответствующие изменения в Регламент ВР.

По его словам, по предварительным предложениям, в повестку дня первой недели внесены 245 вопросов. В этом перечне нет правительственных законопроектов, поскольку новое правительство не подало предложения, а документы предыдущего состава правительства считаются отозванными.

А.МОРОЗ также предложил депутатам рассмотреть и принять перспективный план законодательной работы на 5 лет, в котором определить документы, необходимые для общества, развития конституционных изменений, а также документы, которые будут сопровождать деятельность правительства. Он не исключил, что эти документы, возможно, следует принимать совместно с Программой деятельности правительства.

Говорил А.МОРОЗ и о проекте государственного бюджета на 2007 год. По его словам, консультации, проведенные в правительстве, дают основания утверждать, что этот документ будет внесен в парламент своевременно – то есть до 15 сентября, как это предусмотрено Бюджетным кодексом.

Также А.МОРОЗ отметил необходимость усиления контрольных функций Верховной Рады Украины. Он подчеркнул, что деятельность Счетной палаты является одной из основных форм контроля Верховной Рады Украины за деятельностью власти. Он попросил внимательно рассматривать заключения Счетной палаты и на их основе вносить предложения, в том числе относительно изменения ситуации, если речь идет о серьезных нарушениях.