Ющенко требует от Нацбанка активизироваться
Золотовалютных резервов - достаточно
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым более активное присутствие Национального банка на валютном рынке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК сегодня на пресс-конференции по итогам встречи главы государства с руководством Нацбанка, министрами экономического блока правительства, а также руководителями крупнейших коммерческих банков страны.
«Присутствие и валютные интервенции от Национального банка они, в конце концов, привносили позитив с точки зрения уравновешивания ситуации», - сказал А.ГОНЧАРУК.
Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, золотовалютные резервы НБУ являются достаточно адекватными для поддержания валютного рынка.