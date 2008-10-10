Портнов: выборы будут тогда, когда скажет БЮТ

Народный депутат Украины Андрей ПОРТНОВ (фракции БЮТ) заявляет, что парламентские выборы пройдут тогда, когда этого захочет Блок Юлии ТИМОШЕНКО, и надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО добровольно подаст в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Будут тогда парламентские выборы, когда БЮТ этого захочет. Пока БЮТ с этим не определился, парламентские выборы в стране, я думаю, не удастся (провести)», - заявил А.ПОРТНОВ.

Он также отметил, что надеется на то, что В.ЮЩЕНКО добровольно подаст в отставку и тогда можно будет провести одновременно выборы в ВР и Президента.

«Речь идет о том, чтобы президентские выборы состоялись вместе с парламентскими, но исключительно путем добровольной отставки Президента – через его свободное волеизъявление. Моя позиция не меняется: я уверен, что Президент подаст в отставку», - сказал А.ПОРТНОВ.